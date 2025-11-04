Avanza en el Congreso de Brasil una propuesta para ampliar el permiso de paternidad

El proyecto de ley, que contó con un fuerte respaldo entre las legisladoras, plantea ampliar la baja paterna de forma gradual a lo largo de cuatro años y que sea el Estado el que se haga cargo de financiarla.

Pese a suponer un salto respecto a los cinco días actuales, el texto aprobado rebaja la ambición de la propuesta original, que buscaba 30 días de permiso, debido a la resistencia de una parte de la derecha y a la preocupación por el costo fiscal de la medida.

Si el bebé tiene alguna deficiencia, la baja aumentará en un tercio, según el documento.

"Ampliar el permiso de paternidad es dividir con más equilibrio el trabajo de cuidado", afirmó el diputado Pedro Campos, responsable por el proyecto, en redes sociales.

Las madres brasileñas cuentan con 120 días de permiso, pero este puede ser extendido en ciertos casos, como cuando el bebé necesita cuidados especiales.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien deberá sancionar la propuesta si esta es aprobada en el Senado, se ha mostrado a favor de la ampliación.

El permiso de paternidad de Brasil está entre los más bajos de Latinoamérica, por detrás de los que ofrecen países como Colombia, Perú y Uruguay, la única nación con más de 16 días, según un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).