Caribe Oriental reclama "paz, diálogo y seguridad" ante tensión entre EE.UU. y Venezuela

"La paz y el diálogo deben seguir siendo la piedra angular de las relaciones regionales y hemisféricas. El respeto de la soberanía y la no injerencia son esenciales para mantener la confianza y la estabilidad. La seguridad colectiva y la cooperación son los medios más eficaces para combatir la delincuencia organizada", apuntó la organización regional en un comunicado.

La OECS, con sede en Santa Lucía, está integrada por este país, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Anguila y las Islas Vírgenes Británicas.

"Nuestros gobiernos siguen firmemente comprometidos con la cooperación regional e internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional, incluido el tráfico de drogas, estamos igualmente comprometidos con la preservación del Caribe como zona de paz", aseveró la OECS.

A su juicio, "preocupa que el aumento de las actividades militares en el sur del Caribe y sus alrededores pueda agravar las tensiones y los malentendidos en una región cuya estabilidad y seguridad son esenciales para el bienestar".

"Nos preocupa profundamente el impacto indiscutible de cualquier posible acción militar en nuestras pequeñas y vulnerables sociedades y economías, así como la erosión de los logros conseguidos con tanto esfuerzo durante las últimas décadas", remarcó la organización.

En este sentido, urgió a todos los socios a mantener consultas abiertas con la Comunidad del Caribe (Caricom) y la OECS antes de emprender cualquier iniciativa que pueda alterar el equilibrio de seguridad regional.

"La mayor fortaleza del Caribe siempre ha sido su unidad, su diplomacia y su firme compromiso con la resolución de diferencias por medios pacíficos", sentenció el documento.