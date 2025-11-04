Chiara Ferragni elige el juicio abreviado por el fraude del pandoro: Es un momento difícil

Al finalizar la audiencia de esta fase preliminar, Chiara Ferragni agradeció a los periodistas su atención y afirmó :"Este es un momento difícil en mi vida, creo que comprenderán si no deseo hacer más declaraciones, pero gracias por estar aquí".

Durante la vista, el juez examinó si existían las solicitudes de presentarse al proceso como partes afectadas, pero constató que habían sido retiradas tras haber llegado a acuerdos de resarcimiento.

Como la presentada por una mujer de 76 años que recibió los 500 euros que pidió a Ferragni con resarcimiento al haberse sentido estafada pues consideraba que estaba haciendo beneficencia al comprar los productos.

Queda sólo la solicitud de formar parte del proceso de la asociación Casa del Consumatore, que rechazó una oferta de acuerdo de 5.000 euros, ya que ha pedido que se realice en cambio una campaña en redes sociales para evitar estafas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La próxima audiencia está prevista para el 19 de noviembre, fecha en la que el juez decidirá si la asociación será admitida en el caso y se espera el veredicto en enero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La influencer ya llegó el pasado diciembre a un acuerdo con otras asociaciones de consumidores que la habían demandado para poner fin a las acusaciones de fraude.

El acuerdo consistía en una donación de Ferragni por una suma de 200.000 euros a favor de una entidad elegida de común acuerdo dando preferencia a las iniciativas que apoyan a las mujeres víctimas de la violencia.

Según las acusaciones de la Fiscalía, la marca Balocco vendió pandoros con el logotipo del emporio de Ferragni a más de 9 euros (el triple de lo habitual) prometiendo que la venta de cada uno supondría una donación para el hospital Regina Margherita. Sin embargo, acabó descubriéndose que la donación se había hecho 'a priori' y que, por lo tanto, su cuantía no dependía de las ventas.

Este caso obligó a Ferragni, con 28,7 millones de seguidores en Instagram, a retirarse durante un largo tiempo de la vida pública y de las redes sociales después de pedir perdón en un vídeo en el que anunció que devolvería un millón de euros al hospital Regina Margherita de Turín (norte).

La tormenta mediática provocó también una crisis de su marca y la ruptura con su pareja y padre de sus dos hijos, el rapero Fedez.