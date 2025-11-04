El banco brasileño Itaú gana un 11,3 % más en el tercer trimestre

El resultado supuso, además, un avance del 3,2 % respecto al trimestre anterior, cuando las ganancias fueron de 11.508 millones de reales.

Un 93,3 % de los beneficios provino de Brasil, su principal mercado, y un 6,7 %, del resto de la región, donde el banco está presente en Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay.

El retorno sobre el patrimonio líquido (ROE) del Itaú, indicador de su rentabilidad, fue del 23,3 % en el tercer trimestre, nivel similar al del trimestre anterior y seis puntos porcentuales mayor que en el mismo periodo del año pasado.

Detrás del aumento de las ganancias, está un crecimiento anual del 6,4 % en la cartera de crédito, que alcanzó los 1.402 billones de reales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, los préstamos a personas físicas aumentaron un 6,5 % respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que los dirigidos a grandes compañías y a pequeñas y medianas empresas lo hicieron un 9,4 % y un 7,5 %, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De cara al cierre del año, Itaú mantuvo la previsión de que la cartera de crédito crezca entre un 4,5 % y un 8,5 %.

La tasa de impago del banco, que se refiere a los créditos por pagar vencidos hace más de 90 días, permaneció estable en el 1,9 %.