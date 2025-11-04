El ucraniano acusado de sabotaje de Nord Stream inicia huelga de hambre en cárcel italiana

El detenido rechaza la comida desde el 31 de octubre "para pedir el respeto de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a una alimentación adecuada, a un ambiente saludable, a condiciones de detención dignas y a un trato igualitario con los demás reclusos en materia de visitas familiares y acceso a la información", detalló Canestrino, según recogen medios locales.

Kuznietsov, de 49 años, está detenido en una prisión italiana a la espera de la decisión sobre la orden de arresto europea emitida por Alemania.

El abogado denunció además que, desde su arresto el pasado 22 de agosto, "nunca se le ha garantizado una dieta compatible con sus condiciones de salud, con el consiguiente deterioro físico", y solicitó la intervención urgente del Ministerio de Justicia italiano y de la dirección del penal para asegurar el cumplimiento de los principios constitucionales e internacionales.

Kuznietsov fue detenido por los Carabineros (policía militarizada) el pasado 21 de agosto en un alojamiento turístico en la zona de Rimini, mientras estaba de vacaciones con su familia, en ejecución de una orden de detención europea emitida por el Tribunal Federal alemán a petición de la Fiscalía General Federal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Fiscalía del Estado de Alemania (GBA) considera que el ucraniano formaba parte de un grupo de personas que en septiembre de 2022 colocaron explosivos en los gaseoductos Nord Stream 1 y 2 en el lecho del mar Báltico, cerca de la isla sueca de Bornholm.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por eso se le acusa de ser uno de los coordinadores de la operación y de los delitos de destrucción de infraestructuras y de sabotaje contrario a la constitución.

La explosión, el 26 de septiembre de 2022, dejó inutilizado uno de los gaseoductos y causó graves daños en el segundo.

Por ninguno de ellos transitaba el gas en el momento del ataque, ya que Nord Stream 2 no llegó a inaugurarse, y a través de Nord Stream 1 la empresa estatal rusa Gazprom había interrumpido poco antes el suministro de gas a Alemania.

El pasado 27 de octubre, el Tribunal de Apelación de Bolonia volvió a autorizar su entrega a Alemania, después de que el Tribunal Supremo italiano anulara una primera decisión al detectar irregularidades procesales.

En su último comunicado, Canestrini ha anunciado un nuevo recurso ante la Corte de Casación.