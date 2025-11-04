España insta a defender la democracia frente a los riesgos de ola ultra en redes sociales

"Este es un consejo muy importante porque vamos a discutir de democracia, vamos a defender la democracia frente a los riesgos de una ola ultra que campa a sus anchas, muy especialmente en las redes sociales y en las grandes plataformas", dijo López a EFE a su llegada al Consejo informal de ministros de Cultura y Medios de la Unión Europea (UE).

López defendió la creación de un "escudo digital" contra todas estas amenazas, y resaltó que España ya ha impulsado un plan de acción sobre la democracia "similar" al europeo y ha tramitado la Ley europea de Servicios Digitales (DSA).

El ministro también destacó que el sector audiovisual español ha aumentado su producción en los últimos años, y resaltó que los medios de comunicación son uno de los "pilares" de la democracia.

La reunión de ministros de Cultura de la víspera puso el foco en la restauración del patrimonio cultural de Ucrania, se centra en su segunda jornada en la importancia de la información fiable en el mundo digital y del contenido europeo, destacando la importancia de la cultura para defender la democracia.

