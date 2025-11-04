Indignación en Miss Universo por un directivo que llama "tonta" a la concursante mexicana

La modelo mexicana de 25 años, originaria del estado de Tabasco, denunció en un video en TikTok que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, la llamó "tonta" y le faltó al respecto frente a sus compañeras por un desacuerdo en la grabación de unos promocionales.

"Lo que acaba de hacer su director no es respetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización, y creo que eso no es justo porque estoy aquí, hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser gentil y hacer lo mejor", declaró Bosch en un video que difundió en la cuenta @ahtisa_universeph de TikTok.

En otro video viral, se escucha a Itsaragrisil intentar calmar a las otras competidoras, quienes se solidarizaron con la mexicana, pero varias de ellas, como las representantes de Bahamas, Armenia, Cabo Verde y Palestina, se paran e intentan abandonar el recinto.

"Deténganse. Si alguien quiere continuar el concurso, siéntese", advierte Itsaragrisil.

Igualmente, en otro metraje, compartido en directo por la página oficial de Facebook de Miss Thailand, cuando intenta conciliar con las competidoras, el director pide que "dejen regresar a las concursantes, excepto a México porque habla mucho".

"Solo me dijo 'cállate' y un montón de cosas diferentes, y yo creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas, y esta es una plataforma para nuestra voz, y nadie puede callar nuestra voz", añadió Bosch acerca de los hechos.

Tras el incidente, la Organización Miss Universo (MUO, en inglés) anunció que su director ejecutivo, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para "fortalecer la colaboración con el país anfitrión, MGI y las autoridades pertinentes".

La misión, prometió el organismo en un comunicado, buscará "coordinar esfuerzos, garantizar un entorno seguro y profesional para todas las delegadas".

"Todos los eventos y actividades agendadas continuarán conforme a lo planeado en completa cooperación con el país anfitrión y MGI", matizó el mensaje.

Mujeres de 130 países y territorios comenzaron el domingo en Tailandia las actividades oficiales del certamen de belleza Miss Universo, cuya 74ª edición se perfila como la más grande en número de participantes, con el debut de Palestina en la competencia.

Las candidatas se congregaron en un lujoso hotel de Bangkok para sus registros como concursantes y una primera sesión fotográfica, con una agenda que culminará el próximo 21 de noviembre con la elección y coronación de la ganadora.