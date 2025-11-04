Israel e India firman un memorando para mejorar la cooperación en defensa y tecnología

El memorando de entendimiento -un acuerdo no normativo- se firmó durante la reunión anual del grupo de trabajo conjunto de Israel y la India, un encuentro que estuvo presidido por el secretario general del Ministerio de Defensa israelí, Amir Baram, y el secretario de Defensa de India, Shri Rajesh Kumar Singh.

"Este diálogo estratégico con la India tiene lugar en una coyuntura crítica para ambos países. Nuestra asociación estratégica se basa en una profunda confianza y en intereses de seguridad compartidos. Vemos a India como un socio estratégico de primer nivel y estamos decididos a continuar profundizando la cooperación en los ámbitos de la defensa, la tecnología y la industria", dijo Baram.

Como parte de la visita a Israel, la delegación de India también se ha reunido con el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y se ha celebrado un encuentro especial con ejecutivos de las principales empresas de defensa israelíes.

En esa reunión se presentaron tecnologías israelíes "innovadoras" y "pioneras", junto con ideas y proyectos orientados a profundizar la alianza entre las industrias de defensa de ambos países.

