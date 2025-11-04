La Bolsa de París baja un 0,52 %, lastrada por la caída de Edenred

París, 4 nov (EFE).- La Bolsa de París cayó este martes un 0,52 %, lastrada por la bajada de títulos como los de la empresa de sistemas de pago Edenred, que descendió un 8,58 % tras desvelar un nuevo plan estratégico con objetivos de crecimiento del excedente bruto de explotación inferiores a lo que se esperaba para el próximo año.