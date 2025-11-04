La Bolsa de París baja un 0,52 %, lastrada por la caída de Edenred

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno negativo, el selectivo parisino se ubicó en los 8.067,53 puntos.
El volumen de intercambios fue intermedio, con operaciones valoradas en 3.142 millones de euros.
En el palmarés de empresas, 27 compañías cerraron a la baja, 12 al alza y una concluyó sin cambios.
Las mayores caídas se las anotaron la citada Edenred (-8,58 %), el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (-2,53 %) y el fabricante automovilístico Renault (-2,29 %).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Las subidas más notables fueron para la inmobiliaria Unibail-Rodamco-Westfield (1,72 %), la energética Engie (1,07 %) y empresa de servicios de inspección y certificaciones Bureau Veritas (0,78 %).