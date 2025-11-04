La líder japonesa le agradece a Boric en español su "lindo vídeo" sobre su reunión en APEC

"Muchas gracias por el lindo vídeo. Tengo ganas de volver a discutir con Usted pronto", escribió la líder japonesa en su cuenta de la red social X, respondiendo al vídeo publicado tres días antes por Boric, en el que Takaichi aparece abrazándolo y manteniendo una breve charla durante el segundo día de la cumbre, celebrada la semana pasada en la localidad surcoreana de Gyeongju.

Takaichi, primera mujer al frente de un Gobierno japonés, ya había destacado en un mensaje anterior la conversación con el chileno, que tuvo lugar el sábado, antes de la clausura del evento.

Durante la cumbre de la APEC, celebrada poco más de una semana después del nombramiento de Takaichi como primera ministra, la japonesa aprovechó para mostrar su soltura en las relaciones con líderes de todo el mundo, siendo capturada con actitud resolutiva en sus interacciones con mandatarios como el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, o el presidente chino, Xi Jinping.

Las cámaras de la organización captaron además el momento en el que la japonesa se acercó a su homólogo australiano, Anthony Albanese, sentándose en la mesa junto a él, sonriente, antes de que se estrecharan la mano, para llamar su atención mientras éste revisaba documentos en un descanso entre eventos.

Especialmente llamativo fue el gesto de cercanía que Takaichi compartió con Boric, junto al que conversó de forma desenfadada mientras mantenía el brazo en su hombro o tocaba su espalda, un contacto muy poco habitual entre los japoneses fuera de un contexto de cercanía y afecto personal.

Las imágenes han sido destacadas por usuarios japoneses en redes sociales para defender las habilidades diplomáticas de la primera ministra, conocida por sus posturas conservadoras y considerada la heredera espiritual del asesinado exmandatario Shinzo Abe.