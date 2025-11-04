Lagarde destaca apoyo récord al euro, del 83 %, en tiempos de múltiples crisis

"En estos tiempos, la unidad es fundamental, y su magnitud y escala son fundamentales", declaró Lagarde en rueda de prensa en Sofía tras destacar la importancia de la adhesión de Bulgaria a la Eurozona el próximo 1 de enero.

"Hay mayor inestabilidad y se suceden más crisis, una tras otra; el orden mundial, tal como lo conocemos, está más fragmentado y probablemente hay menos aliados", recordó.

En esta situación, continuó, la introducción del euro en Bulgaria supone un paso hacia una mayor unidad.

"Es un momento crucial de unidad y colaboración", sentenció.

Al referirse a las encuestas que revelan que al menos la mitad de la población búlgara teme o está en contra del cambio de moneda, consideró "legítimas" las preocupaciones de los ciudadanos, pero consideró que, en base a experiencias pasadas en otros países, esos temores se disiparán con el tiempo.

"Actualmente, el apoyo al euro se encuentra en su nivel más alto de la historia, con un 83 %. Un porcentaje similar de europeos reconoce la moneda como propia. Y Bulgaria se unirá a este grupo", enfatizó Lagarde.

También resaltó los sólidos fundamentos de la economía de Bulgaria, que si bien sigue siendo el país más pobre de la UE, ha logrado mejoras sustanciales en los últimos tiempos.

"Cuando analizo los datos para 2025 (de Bulgaria), veo un crecimiento del PIB del 3 %, una inflación del 3,4 %, un desempleo del 3,9 %, una relación deuda/PIB del 29,3 % y un superávit fiscal del 4 %, precisó.

Con motivo de la pronta incorporación de Bulgaria a la zona del euro, Lagarde y el gobernador del Banco Nacional de Bulgaria, Dimitar Radev, firmaron simbólicamente, en la misma rueda de prensa, una estatuilla de cristal con seis billetes de euro, uno por cada denominación.

Radev describió el obsequio recibido del BCE como "histórico" y añadió que se exhibirá en el museo del Banco Nacional de Bulgaria.

La nueva serie de billetes incluye la palabra "euro" escrita en cirílico.