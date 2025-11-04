Putin decreta creación de régimen preferencial único en el Lejano Oriente y el Ártico

En el documento el mandatario ruso ordenó al Gobierno "garantizar la implementación de cambios en la legislación de Rusia que prevean la creación a partir del 1 de enero de 2027 un régimen único de preferencias en el distrito federal del Lejano Oriente y las zonas terrestres del Ártico".

Putin llamó a definir las ayudas y preferencias en dependencia de los tipos de actividades de las personas físicas o empresarios individuales en estas regiones, manteniendo las ayudas y preferencias para los empresarios residentes en la zona franca del puerto de Vladivostok.

Además, ordenó crear ante del 1 de diciembre de este año una hoja de ruta "para el desarrollo a largo plazo de la extracción y producción de minerales de tierras raras", una tarea que correrá a cargo del primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.

En el marco de estas iniciativas, llamó a tomar medidas para garantizar el desarrollo de las rutas de transporte y logística en las fronteras con China y Corea del Norte.

Esto incluye también la creación para 2030 de al menos 10 parques industriales, parques tecnológicos y parques empresariales para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que trabajen en los sectores tecnológicos priorizados.

Putin también encargó al Gobierno presentar propuesta para el desarrollo de la industria naviera ruso y la construcción de buques para la ruta del norte, alternativa de transporte marítimo promovida por el Kremlin.