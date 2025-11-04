Venezuela expresa sus condolencias a Corea del Norte por el fallecimiento de Kim Yong-nam

"En nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, expresamos nuestras sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de la República Popular Democrática de Corea por el fallecimiento del camarada Kim Yong-nam", escribió el canciller, Yván Gil, en su canal de Instagram.

El ministro de Exteriores describió al veterano político norcoreano como "un líder firme en la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos", y aseguró que su legado "fortalece la amistad" entre Caracas y Pionyang.

"Acompañamos al presidente Kim Jong-un y al heroico pueblo coreano, reafirmando nuestro compromiso de seguir consolidando las relaciones de amistad y cooperación", agregó Gil.

Kim Yong-nam, nacido en 1928 en una familia involucrada en el movimiento antijaponés, formó parte del aparato estatal norcoreano desde los años cincuenta y desempeñó cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Comité Central del Partido de los Trabajadores.

Fue canciller y vice primer ministro antes de ser nombrado, en 1998, presidente del Presídium de la Asamblea Popular Suprema (SPA), el Parlamento norcoreano de mera formalidad, en un puesto que mantuvo hasta 2019, cuando se retiró a los 91 años, y desde el que ejerció como jefe de Estado representativo del país durante décadas.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, visitó su féretro y dejó una ofrenda floral en la madrugada de este martes para expresar "profundas condolencias por su muerte", acompañado de altos cargos del Partido y del Gobierno, según un breve comunicado de KCNA que sirvió como anuncio de la muerte del político.

El funeral se celebrará el miércoles, añadió la agencia norcoreana.