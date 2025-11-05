Alemania prohíbe y ordena la disolución de la asociación islamista 'Muslim Interaktiv'

Con tal fin y el de esclarecer posibles estructuras adicionales, desde primeras horas de la mañana se están llevando a cabo, por orden judicial, registros en siete inmuebles de Hamburgo, en el norte del país, informó el ministerio en un comunicado.

Al mismo tiempo, se está realizando registros en otros 12 inmuebles en Berlín (este) y el estado federado de Hesse (centro) en el marco de investigaciones relativas a las asociaciones 'Generation Islam' y 'Realität Islam' por sospechas de que los fines y actividades de estas dos organizaciones son las mismas que han llevado a la prohibición de 'Muslim Interaktiv'.

"A los que reclaman agresivamente en nuestras calles el califato, incitan de manera intolerable contra el Estado de Israel y los judíos y desprecian los derechos de las mujeres y las minorías, los trataremos con toda la dureza del Estado de derecho. No permitiremos que organizaciones como 'Muslim Interaktiv' corrompan nuestra sociedad libre con su odio, desprecien nuestra democracia y ataquen nuestro país desde dentro", declaró el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

Según la organización, cuyos bienes serán confiscados, el islam debe servir como único modelo de orden social y no debe existir ninguna influencia del Estado sobre la vida islámica, señala el comunicado.

Además,, 'Muslim Interaktiv' ignora los derechos humanos y se opone particularmente a la igualdad de género y a la libertad en lo que respecta a la orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, actúa de forma combativa y agresiva contra el orden constitucional, por ejemplo con llamamientos públicos para alcanzar sus objetivos anticonstitucionales, reforzados con el uso masivo de las redes sociales, combinado con actuaciones reales.

El objetivo es adoctrinar al mayor número posible de personas y crear así enemigos constantes de la Constitución para socavar continuamente el orden constitucional, indica el ministerio.

Además, 'Muslim Interaktiv' viola el principio del entendimiento entre los pueblos al negar el derecho a la existencia de Israel, y al exigir el establecimiento de un califato deja claro, además, que no reconoce la soberanía de otros Estados.