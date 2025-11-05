Aumentan a 43 los muertos en Haití por los efectos del huracán Melissa

En tanto, 21 personas resultaron heridas y siete siguen desaparecidas, de acuerdo con el nuevo informe de la Dirección de Protección Civil.

El huracán Melissa "provocó crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra, lo que causó 43 muertos confirmados, 21 heridos y 13 desaparecidos (se han encontrado cinco cadáveres y un superviviente)", indicó el organismo.

Las consecuencias han sido especialmente graves en Petit-Goâve, en el departamento del Oeste, donde se han contabilizado 25 muertos, añadió el documento, que informa de miles de casas inundadas e infraestructuras críticas, como la carretera nacional 2, continúan bloqueadas por los escombros.

A escala nacional, siete departamentos (Artibonite, Grand'Anse, Nippes, Noroeste, Oeste, Sur y Sureste) se han visto más o menos afectados por los efectos del huracán Melissa, mientras que 30 municipios sufrieron inundaciones, que causaron importantes daños materiales y riesgos para la población.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se contabilizaron 11.952 viviendas inundadas, 176 viviendas destruidas y 4.257 viviendas dañadas, en menor o mayor medida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las crecidas de ríos como La Digue y Rivière Grise agravaron las inundaciones y también causaron daños en las tierras agrícolas, especialmente en los departamentos del Gran Sur.

Las inundaciones costeras, en particular en Port-Salut y Anse-à-Pitre, también provocaron el desplazamiento de 16.000 personas, de las que 1.749 siguen alojadas en diez refugios provisionales.

Tras lo ocurrido, el Gobierno haitiano declaró el estado de emergencia por tres meses en seis departamentos del país, que atraviesa desde hace años una crisis multidimensional con más de 16.000 personas muertas por la violencia de las bandas armadas desde el inicio de 2022.