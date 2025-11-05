Despega con éxito el cohete europeo Ariane 6

El despegue se produjo sin inconvenientes, constató un corresponsal de la AFP. El lanzador y el satélite se separaron 33 minutos y 51 segundos después.

Se trata del primer paso de la puesta en órbita heliosincrónica del Sentinel-1D, que pesa más de dos toneladas y se estacionará a 693 km de altitud.

Este tipo de órbita permite al satélite pasar cerca de los polos y sobrevolar cada punto de la Tierra a la misma hora solar, lo que facilita la comparación de imágenes a lo largo del tiempo.

Programa Copernicus

El dispositivo fue fabricado por Thales Alenia Space en el marco del programa Copernicus, el componente de observación de la Tierra del programa espacial de la Unión Europea.

Está equipado con un avanzado instrumento de radar que le permite capturar imágenes de la superficie terrestre en cualquier condición meteorológica, incluso a través de las nubes.

Esta misión es el tercer vuelo comercial del Ariane 6 desde su puesta en servicio el año pasado.

Vuelo inaugural

El nuevo lanzador pesado realizó su vuelo inaugural en julio de 2024, lo que supuso el regreso del acceso autónomo al espacio para Europa, a pesar del fracaso de la reentrada atmosférica de la etapa superior al final de la misión.

A continuación, el cohete europeo realizó dos vuelos comerciales este año: el 6 de marzo con un satélite militar y el 13 de agosto con uno meteorológico.