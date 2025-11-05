El Gran Premio de España de F1 supera las 50.000 localidades vendidas

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín, ha destacado durante la comisión del ramo celebrada en la Asamblea de Madrid, la procedencia de estos compradores que, según ha valorado, da cuenta de la "oportunidad estratégica que supone este nuevo circuito para impulsar el turismo, la economía y la proyección internacional de la región".

Será el 13 de septiembre de 2026 cuando la Fórmula 1 regrese a Madrid tras más de 45 años de ausencia. Una competición esta que se desarrollará en el circuito 'Madring' de Valdebebas del que, según Martín, "a día de hoy, se ha ejecutado el 90% del movimiento de tierras" y se prevé la finalización de obras en mayo de 2026.

El Gobierno regional ha subrayado que esta cita tendrá un "alto impacto en la marca Madrid" ya que es "especialmente atractivo y valioso" para la atracción de turistas de largo radio por el seguimiento que tiene en regiones de alto interés turístico como son Asia, América y Oriente Medio.

Además, 'Madring' será el circuito mejor conectado por transporte público, a 16 kilómetros del centro de la ciudad y a 5 minutos del aeropuerto, con estaciones de Metro, Cercanías y autobuses urbanos.

Con una media de 400.000 espectadores por carrera y 50 millones en redes sociales, está previsto que genere en la región más de 450 millones de euros anuales de ingresos y más de 8.200 empleos.

"La F1 es el acontecimiento deportivo que suma más aficionados globales, con una media aproximada de 90 millones por cada GP. El gran seguimiento internacional que se realiza de la F1 viene a indicar que es un deporte en auge, sobrepasando audiencias anuales de más de 1.550 millones", ha señalado el consejero.

Por otra parte, Martín ha subrayado que "resulta difícil de entender el cuestionamiento continuo" del proyecto por parte del PSOE y Más Madrid, cuando el Consejo de Ministros aprueba transferencias anuales por valor de al menos 2 millones de euros de forma "sistemática" al Circuito de Cataluña en 2023, 2024 y 2025 que se suma a los 63 millones de euros del presupuesto anual de la Generalitat.