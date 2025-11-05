Enfermero alemán condenado a prisión perpetua por la muerte a diez pacientes

La sentencia sigue lo pedido por la fiscalía que acusaba al enfermero de nueve casos de asesinato y de 34 casos de intento de asesinato.

El condenado, según convicción del tribunal, habría inyectado a los pacientes fuertes barbitúricos, mezclados con analgésicos, lo que había llevado a la muerte de nueve de ellos.

Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 en una clínica de Würselen, cerca de Aquisgrán. Las sospechas contra un enfermero de la clínica datan del verano de 2024 y en febrero de este año la fiscalía levantó una primera acusación que inicialmente contemplaba cinco casos de asesinato.

Luego se fueron agregando otros casos a la acusación a medida que se fueron conociendo.

La defensa había pedido la absolución del acusado alegando que los cargos no estaban plenamente probados. El enfermero, identificado en la sentencia como Ulrich S., aseguró que había querido hacer algo bueno para los pacientes cuando les había inyectado los barbitúricos.

La investigación se basó en una acumulación de fuertes indicios a partir del hecho de que se daba un claro aumento de la mortalidad cuando Ulrich S. tenía turno.

A ello se agregaron los testimonios de dos parientes de los muertos que dijeron haber visto como Ulrich S. le aplicaba inyecciones a los pacientes dormidos sin que aparentemente hubiera una razón para ello.

La sentencia todavía no está en firme y puede ser apelada. Ulrich S., por otra parte, sigue siendo investigado por otros casos sospechosos por los que podría haber una nueva acusación y un nuevo proceso.