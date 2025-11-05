Honduras elige presidente: grupo internacional de observación inicia misión

Los hondureños elegirán al presidente del país para el período 2026-2030 (en una única vuelta, ganando el candidato más votado) y tres designados presidenciales (vicepresidentes), así como a 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano y 298 alcaldías municipales.

En Tegucigalpa, Asís, acompañado por la subjefa de la misión, Tania Marques, dijo que los puntos de interés “son todos”, desde la fase previa de campaña hasta la etapa posterior a los comicios.

“Todos los temas están siendo observados. Nosotros tenemos un equipo que está aquí en Honduras ya desde hace algunos días y estamos haciendo una observación exhaustiva, profunda de esta disputa política en términos de campaña electoral, por eso todos los puntos para nosotros son importantes”, explicó Asís.

Observadores

El eurodiputado señaló que la MOE-UE, que cuenta con unos 120 observadores procedentes de países de la Unión Europea, así como de Canadá y Noruega, evaluará el marco legal, la administración electoral, el registro de votantes, el acceso equitativo a los medios, el uso de recursos públicos, la campaña, el conteo de votos y la transmisión de resultados.

Asís aseguró que los observadores de la UE harán un “análisis profundo, amplio, riguroso, objetivo” de todo el proceso electoral en Honduras, bajo los principios de “independencia e imparcialidad” .

“La Unión Europea no tiene ningún interés en fomentar la conflictividad ni en patrocinar a ninguna candidatura. Nuestro compromiso es con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos”, enfatizó.

Análisis profundo

El jefe de la MOE-UE indicó que los observadores realizarán un análisis “profundo, amplio, riguroso y objetivo” del proceso, y confirmó que permanecerán en Honduras hasta finales de diciembre, además de insistir en que la misión de la MOE-UE es “observar con absoluta rigurosidad y respeto al principio de no injerencia”.

La Misión de la UE desplegará este martes a los primeros 32 observadores de largo plazo a los 18 departamentos del país, que cuenta con alrededor de 10 millones de habitantes, de los cuales más de 6,5 millones figuran en el padrón electoral.

La MOE-UE, aclaró Asís, no se pronunciará sobre la validez de los resultados, sino que emitirá una evaluación técnica sobre el desarrollo de las distintas fases del proceso. Las conclusiones preliminares de la misión serán presentadas 48 horas después de los comicios.

Las elecciones de noviembre serán las duodécimas que celebrará Honduras después de casi 20 años de regímenes militares.