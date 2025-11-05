La cubana Hialeah elige al alcalde más joven de su historia y Miami Beach reelige a Meiner

De origen cubano, Calvo, abogado de profesión y exconcejal de este enclave republicano en un condado de tradición demócrata, Miami-Dade, ganó la elección no partidista a la Alcaldía con cerca del 53 % de los votos, seguido por la alcaldesa interina Jacqueline Garcia-Roves, quien obtuvo el 19 % y era considerada una candidata fuerte del "establishment" (la élite política local).

"Esta victoria pertenece a cada familia que ha trabajado duro, ha seguido las reglas y se ha negado a rendirse con esta ciudad", expresó tras vencer en las urnas a Garcia-Roves, Bernardino "Benny" Rodríguez, Jesús Tundidor y Marc Salvat.

El sistema de elección a la Alcaldía de Hialeah es no partidista, como ocurre en muchas ciudades del sur de Florida, incluyendo Miami y Miami Beach, donde los comicios municipales se enfocan en temas locales por encima de las afiliaciones partidistas nacionales.

En Miami Beach, el alcalde Steven Meiner fue reelegido para un segundo mandato, consolidando su plataforma de seguridad pública, control del desarrollo urbano y mejora de la infraestructura.

Meiner obtuvo alrededor del 54 % de los votos frente a su contrincante principal, Kristen Rosen Gonzalez, quien alcanzó aproximadamente un 46 %, según los resultados oficiales.

La participación se situó entre las más bajas de los últimos ciclos municipales, con menos del 15 % del electorado registrado.

Durante su campaña de reelección para dos años más de mandato, Meiner hizo hincapié en su enfoque de mano dura contra el crimen, que incluyó la expansión de programas de fiscalía municipal y un mayor despliegue policial en los barrios con alta incidencia delictiva.

También prometió detener lo que llamó "el exceso del desarrollo inmobiliario" en áreas históricas costeras, proponiendo que los proyectos de gran escala requieran seis de siete votos del Concejo en lugar de cinco.

Los grupos opositores criticaron su gestión por haberse enfocado demasiado en sancionar a personas sin hogar y no lo suficiente en ofrecer soluciones sociales.

Con su victoria, Meiner se prepara para asumir un nuevo mandato que arrancará el próximo 28 de noviembre.

Entretanto, en la ciudad de Miami, la comisionada Eileen Higgins y el exadministrador municipal Emilio González disputarán una segunda vuelta por la alcaldía en una elección en la que la candidata, de tendencia demócrata, obtuvo una clara ventaja sobre su contendiente republicano.

Higgins, actual comisionada del Distrito 5 y demócrata registrada, obtuvo el primer lugar con alrededor del 36 % de los votos, mientras que González, quien ya dirigió la ciudad entre 2018 y 2020 como 'city manager' y es identificado con el Partido Republicano, alcanzó el 19 %, de acuerdo con las proyecciones de medios.