La Policía española detiene a 55 narcos muy violentos de siete bandas en la Costa del Sol

Los arrestados, con un elevado grado de especialización, fueron detenidos en varias operaciones desarrolladas en las últimas semanas, según el jefe provincial de la Policía, Roberto Rodríguez Velasco, quien destacó el esclarecimiento de un secuestro en Marbella y de dos tiroteos, en Málaga capital y Benalmádena, zonas muy turísticas de España.

En los diferentes registros se incautó un importante arsenal, subrayó el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas Ruiz, que denominó el operativo como "el golpe más certero y duro contra el crimen organizado en nuestra provincia en los últimos tiempos".

En las operaciones se intervinieron casi nueve toneladas de estupefacientes, hachís y cocaína, cuarenta vehículos y más de 150.000 euros.

En una de las operaciones, pro ejemplo, los agentes detuvieron a diez ciudadanos franceses, cuyo centro de operaciones era la Costa del Sol, en relación con los presuntos delitos de secuestro y lesiones.

La Policía pudo atribuirles su participación, por encargo, en la detención ilegal de un ciudadano marroquí, asaltado en un aparcamiento de un restaurante en Marbella, en octubre de 2024, que días después fue puesto en libertad.

En otra operación, dos ciudadanos franceses fueron detenidos en relación con la tentativa de homicidio a dos súbditos suecos, ocurrida el pasado diciembre. Las víctimas, amenazadas en su país en relación con el crimen organizado, lograron salir del vehículo y salvaron su vida al arrojarse por un talud de 30 metros, de donde fueron rescatados por los bomberos.

Estos hechos muestran la peligrosidad de los detenidos y el alto grado de violencia que utilizaban, destacó el comisario, quien precisó que en el marco de esta investigación se intervinieron 21 armas de fuego que la organización tenía almacenadas en una vivienda de Estepona (Costa del Sol).

En el resto de operaciones los agentes también comprobaron la alta peligrosidad de los arrestados y la forma de actuar; además, descubrieron que algunos de los investigados en operaciones diferentes pertenecían a una misma organización y se dedicaban a llevar a cabo distintos delitos, entre ellos secuestros, ajustes de cuentas y tráfico de drogas.