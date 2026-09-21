Video: ebrio y sin licencia, chocó cuatro veces y terminó incrustado en una señal en Luque

Un joven de 27 años protagonizó una seguidilla de accidentes en pleno centro de Luque, en un episodio que pudo terminar en tragedia. Conducía ebrio, sin licencia y pese a tener una prohibición judicial de consumir bebidas alcohólicas.

Según las imágenes de circuito cerrado, el hombre llegó en un automóvil hasta una estación de servicios sobre la avenida Coronel Martínez, donde compró bebidas alcohólicas. Al salir del estacionamiento, retrocedió y chocó contra un surtidor de combustible. En lugar de detenerse, se dio a la fuga.

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Giro brusco, otro choque y fuga

Las mismas cámaras muestran cómo tomó la calle a alta velocidad, sin control del vehículo, y realizó un giro brusco que terminó en el choque contra otro automóvil. Nuevamente, no se detuvo.

Más adelante, en su trayecto, embistió a un motociclista y siguió su marcha con maniobras descontroladas.

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Una menor herida y una señal de pare

Su recorrido terminó recién cuando chocó contra una señal de pare. El daño sufrido por el vehículo le impidió continuar. En ese último impacto resultó lesionada una menor de edad, que se encontraba con su padre. La niña sufrió heridas en la boca, la mandíbula y varias piezas dentales.

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Casi fue linchado por la multitud

Ya detenido en el lugar, con ayuda de los presentes, el joven intentaba nuevamente escapar. Según el subjefe de la Comisaría 3ª de Luque, comisario Gustavo Paiva, una turba se había reunido para reaccionar contra él y la llegada de los agentes evitó “un mal mayor”.

Un testigo filmó al conductor dentro del vehículo mientras los presentes le reclamaban que se hiciera cargo. En el video, su forma de hablar delata su estado de ebriedad.

Sometido al alcotest, arrojó 0,796 mg/L, una alta cifra de alcohol en sangre. Además, no portaba documentos ni contaba con licencia de conducir.

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Un vehículo ajeno y antecedentes

El automóvil, un Hyundai Tucson blanco, año 2014, chapa HES 931, pertenece a una familia que no sabía que el joven lo había tomado. Según el comisario, el aprehendido estaba en un evento particular donde se encontraba el hijo del propietario, y se habría apropiado de las llaves sin avisar. Los dueños llegaron a la zona cuando el accidente ya se había producido.

El detenido fue identificado como José Enrique Rodríguez Sosa, domiciliado en el cuarto barrio de Luque. Según el informe policial, registra antecedentes por tenencia no autorizada de sustancias estupefacientes en 2021 y cuenta con dos oficios del Juzgado Penal de Garantías N.º 2 que le prohibían consumir bebidas alcohólicas, medida que violó.

Fiscalía dispuso su detención

La agente fiscal de turno, abogada Liz Medina, de la Unidad Penal N.º 1 de Luque, ordenó su detención por supuesta exposición a peligro en el tránsito terrestre, además de la incautación del vehículo y de todas las grabaciones como pruebas.

Paiva indicó que hubo “cuantiosos daños materiales”, cuya reparación se definirá en el ámbito civil, y celebró que no hubiera víctimas fatales.