Luque: las propuestas del candidato liberal, del empedrado al “cepo cero”

El candidato liberal a la intendencia de Luque, Manuel “Manolo” Achucarro Gill, criticó la gestión municipal actual y presentó sus propuestas de cara a las elecciones del 4 de octubre. Lo hizo en una entrevista en el programa En Detalles.

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“Se olvidaron de los barrios”

Según Achucarro, la administración que ya cumple dos períodos concentró sus obras en el microcentro y dejó de lado los barrios. “Hoy tenemos muchos baches en la ciudad”, afirmó, y agregó que Luque perdió lo que antes se conocía como compañías, ya que hoy prácticamente todo son barrios.

El candidato sostuvo que, pese a haber dejado de ser una ciudad rural, Luque sigue teniendo calles de terraplén.

Recordó que el gobierno liberal adquirió en 2015 la primera planta asfáltica de un municipio del país, después de la capital. Lamentó que no se la haya aprovechado como correspondía: de lo contrario, aseguró, la mayoría de las calles ya estaría asfaltada.

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Empedrado, asfalto y desagüe pluvial

Achucarro prometió que, de llegar a la intendencia, todos los barrios tendrán empedrado. Donde corresponda, se llevará asfalto junto con obras de desagüe, ya que “no es solamente llevar asfalto” sin un sistema por donde corra el agua, según explicó.

Aclaró que la Municipalidad producirá el asfalto con su propia planta, en los espesores que se necesiten. Reconoció, sin embargo, que el presupuesto municipal no alcanzará para el desagüe pluvial, por lo que buscará trabajar con otros estamentos del Estado.

El candidato proyectó que Luque será “en poco tiempo la ciudad del millón”. Argumentó que aún dispone de espacio para proyectos de gran envergadura, a diferencia de otras ciudades que ya ocuparon todo su territorio.

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Morosidad y catastro

Otro punto que abordó fue la elevada morosidad en el pago del impuesto inmobiliario. Propuso actualizar el catastro y acercarse al contribuyente, además de mantener la posibilidad de pagar en cuotas.

Para Achucarro, muchos vecinos no pagan porque no ven retribución en sus barrios. Por eso, prometió que lo recaudado se traduzca en obras de infraestructura en las zonas donde viven los contribuyentes.

“Cepo cero” y cámaras para los PMT

En materia de tránsito, el candidato cuestionó el trabajo de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en el microcentro. Anunció que implementará el “cepo cero”: si bien deberá concienciarse a la gente sobre los lugares donde no se puede estacionar, no se colocará el cepo “por ponerle” a quien estacione mal.

Además, mencionó que recibió reiteradas denuncias de pedido de coimas y extorsión a conductores. Para evitarlo, propuso que los agentes trabajen orientados a ordenar el tránsito y que cada PMT porte una cámara de seguridad.

“Eso va a permitir que no pueda extorsionarle al conductor de un vehículo”, afirmó.