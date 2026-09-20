El Inter Miami de Lionel Messi y Matías Galarza se frena en casa ante San Diego

El idilio del Inter Miami con la gloria duró apenas unos días. Tras conquistar el pasado miércoles la Campeones Cup frente al Cruz Azul mexicano, el estreno del técnico Cristian ‘Kily’ González en la Major League Soccer dejó un sabor agridulce este domingo, luego de igualar 2-2 frente a San Diego en condición de local.

ANDERS. DREYER.



What a ball. What a finish. San Diego lead Miami!



📺 Apple TV: https://t.co/Gold7k7z4o pic.twitter.com/Tbfvi1bR1h — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026

El encuentro estuvo marcado por el protagonismo inconfundible de sus estrellas. El danés Anders Dreyer silenció de entrada el estadio al adelantar a la visita en el minuto 12. Sin embargo, la reacción de la casa no se hizo esperar: el astro argentino Lionel Messi niveló las acciones al 23 con una auténtica obra de arte, un tiro libre directo con muchísima rosca que besó el poste antes de colarse en la portería defendida por CJ dos Santos.

Messi puts the ball in a dangerous spot and somehow finds its way in. 👀 pic.twitter.com/jlYIpiIi4n — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026

Ya en el complemento, con el mediocampista paraguayo Matías Galarza ocupando la medular hasta el minuto 69 —momento en el que fue reemplazado por Alexander Shaw—, el uruguayo Luis Suárez puso momentáneamente por delante a los locales al 74 con un violento y ajustado remate sin ángulo desde dentro del área. No obstante, la alegría duró poco: una nueva desatención defensiva permitió que Anders Dreyer firmara su doblete y el 2-2 definitivo al minuto 82.

LUIS SUAREZ. WOW. MIAMI LEAD. pic.twitter.com/lOCKy1CaIl — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2026

Costo alto en la tabla y pelea por los playoffs

Este tropiezo le sale caro al Inter Miami en la Conferencia Este. Además de dejar escapar dos unidades vitales, el equipo cede la codiciada segunda plaza en favor del New England Revolution, quedando ambos igualados con 46 enteros en una apretada lucha de la zona alta.

Anders Dreyer has his brace and @sandiegofc are level again! 2-2. pic.twitter.com/05Hqf02Cik — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2026

En el plano individual, la jornada sirvió para agigantar los registros de su ofensiva. El tanto de Messi significó su vigésima diana del año, consolidándose como el máximo artillero de la MLS, mientras que Suárez celebró su gol número trece en este 2026. Entre ambos acumulan 33 de los 63 tantos del equipo, sosteniendo el peso ofensivo del club.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Flamengo vence al Bragantino de Isidro Pitta y se escapa en la cima del Brasileirão

Con este empate, el Inter Miami se adentra en un tramo decisivo de la temporada donde cada punto cuenta para asegurar la localía en los venideros ‘playoffs’, inmerso en una férrea disputa con rivales de peso como New England, Houston y St. Louis.