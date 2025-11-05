McDonald's gana un 3% más en los nueve primeros meses de 2025

Según ha detallado este miércoles la firma estadounidense antes de la apertura del mercado estadounidense, su facturación durante esos nueve primeros meses del año se elevó un 2 %, hasta superar los 19.876 millones.

Solo en el tercer trimestre McDonald's ganó 2.278 millones, un 1 % más que un año antes, tras facturar 7.078 millones, un 3 % más.

"Aumentamos las ventas globales de todo el sistema en un 6 % y logramos un crecimiento en las ventas comparables en todos los segmentos, lo que demuestra nuestra capacidad para generar un crecimiento sostenible incluso en un entorno desafiante", afirmó hoy en un comunicado el presidente y director ejecutivo, Chris Kempczinski.

Las ventas en tiendas comparables de la compañía aumentaron un 3.6%, revirtiendo la caída del 1.5% registrada en el mismo periodo del año anterior y en línea con las expectativas de Wall Street, según StreetAccount.

En Estados Unidos, las ventas en restaurantes comparables de McDonald's aumentaron un 2,4%, superando las estimaciones de StreetAccount del 1,9%.

Fuera de Estados Unidos, McDonald's experimentó un crecimiento aún mayor en las ventas en restaurantes comparables. Su división de mercados internacionales operados, que incluye Australia y Canadá, registró un aumento del 4,3% en las ventas en restaurantes comparables. Y su segmento de mercados internacionales con licencia para el desarrollo vio crecer sus ventas en restaurantes comparables un 4,7%, impulsado por la demanda en Japón.

Antes de la apertura de la bolsa, las acciones de McDonald's subían casi un 1 %.