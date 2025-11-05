Moldavia cierra la Casa de Rusia, un paso criticado por el Kremlin

La decisión moldava fue aprobada hoy por unanimidad en una reunión del Gabinete del nuevo primer ministro del país, Alexandru Munteanu.

"Es una iniciativa muy esperada y bienvenida", comentó el jefe de Gobierno, citado por medios moldavos.

La Casa de Rusia fue abierta en esa antigua república soviética en virtud de un acuerdo de 2001 bilateral sobre la creación de centros culturales.

El Kremlin criticó hoy la decisión del Gobierno moldavo y afirmó que "solo se puede lamentar" la continuación de la línea para la negación de todo lo ruso.

También el embajador ruso en Moldavia, Oleg Oziorov, calificó de infundadas las acusaciones de "promover las narrativas" del Kremlin y afirmó que Moscú no está interesado en empeorar las relaciones.

El mes pasado, Moldavia calificó a Rusia de "grave amenaza" para su seguridad a causa de la guerra de Ucrania y anunció planes de aumentar en un 30 % su ejército.

Las relaciones entre Moscú y Chisinau comenzaron a enfriarse tras la llegad al poder en 2021 de fuerzas proeuropeas en la antigua república soviética.

Después del comienzo de la guerra de Ucrania, los lazos se deterioraron aún más, ya que Moldavia, donde viven poco más de dos millones de personas, tuvo que acoger a decenas de miles de refugiados ucranianos.

Posteriormente, las partes expulsaron a decenas de diplomáticos y actualmente en la Casa de Rusia de Chisinau trabaja solo un representante ruso.