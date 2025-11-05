Nissan recortará su producción en Japón por la falta de chips chinos de Nexperia

Los recortes de producción, la próxima semana, afectarán a las plantas de Yokosuka (prefectura de Kanagawa) y Kanda (prefectura de Fukuoka), según el medio económico japonés Nikkei, que producirán algunos centenares de vehículos menos durante la semana del 10 de noviembre.

La agencia japonesa Kyodo dijo, por su parte, que Nissan dará más detalles este jueves, al publicar sus resultados financieros para el segundo trimestre de su año fiscal (que comienza en abril), y que todavía no ha decidido qué ocurrirá con la producción dentro de dos semanas.

El impacto del conflicto sobre Nexperia ya ha comenzado a afectar a la industria del motor, que utiliza sus chips para fabricar multitud de componentes para automóviles.

En octubre, la empresa japonesa Honda tuvo que parar su producción en una planta de México y ajustar la de sus fábricas de Estados Unidos y Canadá por la escasez de componentes.

El caso Nexperia, originado tras la intervención neerlandesa en la compañía por motivos de seguridad nacional y riesgo de transferencia tecnológica, ha intensificado las tensiones entre China y la Unión Europea en torno al control de la cadena global de semiconductores.

Los Países Bajos asumieron en septiembre pasado el control de la empresa, filial de la compañía china Wingtech, tras lo cual China acusó a Estados Unidos de estar detrás de la intervención neerlandesa y prohibió la exportación de determinados componentes.

Fabricantes europeos como Volkswagen y Mercedes-Benz han alertado de posibles paros en sus líneas de producción por la falta de chips.

Este lunes, sin embargo, el Gobierno estadounidense aseguró que como parte del acuerdo comercial con China, Pekín permitirá a Nexperia reanudar las exportaciones de sus chips fabricados en territorio chino.