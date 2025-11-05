Sánchez y el sultán de Omán piden mantener el acuerdo de Gaza y la vía de los dos Estados

Sánchez recibió al sultán de Omán en el Palacio de la Moncloa -sede de la presidencia del Gobierno- en el marco de la visita de Estado que Haitham bin Tariq realiza a España.

Antes de presidir la firma de una serie de acuerdos para reforzar la cooperación bilateral, ambos gobernantes mantuvieron un encuentro en el que, según informó el Gobierno, abordaron la situación en Oriente Medio y, en concreto, en Gaza.

Ambos coincidieron en la situación de la Franja sigue siendo extremadamente frágil, y por ello, destacaron la importancia de mantener el alto el fuego y preservar el espacio para el diálogo tras el plan de paz suscrito en Egipto.

Junto a ello, resaltaron la necesidad de continuar los esfuerzos para avanzar hacia la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, que Sánchez considera que es la única vía posible para la paz definitiva.

En la reunión analizaron también la presencia de empresas españolas en sectores estratégicos de Omán como la desalación, el tratamiento de aguas, la gestión de residuos, las energías renovables, las infraestructuras ferroviarias, la defensa y la cultura.

Al respecto, pusieron en valor la buena marcha de la cooperación financiera y la voluntad de seguir ampliando los mecanismos de coinversión entre ambos países.

Además de una declaración conjunta, se firmaron una serie de acuerdos que afectan a varios ministerios, entre ellos, uno sobre transición energética limpia por el que los dos países reforzarán su cooperación en energías renovables, hidrógeno verde, eficiencia energética y redes inteligentes, impulsando la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento para avanzar hacia una economía de cero emisiones.

Otro sobre gestión sostenible de recursos hídricos, que propiciará la colaboración técnica y científica en la gestión, desarrollo y protección del agua, con especial atención a la desalación, la reutilización y la eficiencia en su uso.

También se firmó un memorando de entendimiento en materia de inversiones, que establece un marco para impulsar la atracción de inversiones en áreas de alto impacto económico y social para ambos países en sectores clave como la industria, la agricultura, la energía, las infraestructuras, la logística, la tecnología y el turismo, entre otros acuerdos.