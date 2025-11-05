Sheinbaum confirma que viuda de alcalde asesinado en México asumirá presidencia municipal

“El día de hoy (Quiroz) va a tomar posesión en el Congreso del Estado y acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana refirió que se reunió con Quiroz, con el hermano del alcalde asesinado y sus colaboradores cercanos, a quienes expresó su solidaridad y escuchó sus exigencias de justicia.

“Ayer también recibí a la esposa de Carlos Manzo y a su hermano y a un equipo cercano. Platicamos, estuvo presente el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas y platicamos, evidentemente, pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato”, relató.

Informó que su gobierno trabaja de manera coordinada con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, para avanzar en el Plan por la Paz y la Justicia, tras el asesinato de Manzo

“El día de hoy en la mañana en el gabinete de seguridad estuvo aquí el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Además, de temas específicos con información particular de Michoacán y las estrategias para la seguridad en el estado, hablamos del Plan Michoacán por la paz y la justicia. Lo vamos a trabajar obviamente juntos”, señaló.

Sheinbaum detalló que sostuvo una reunión con todo su gabinete para asignar tareas específicas y avanzar en la elaboración del plan.

“Ayer tuve reunión con todo el gabinete para poder distribuir tareas para este plan, y los distintos secretarios o directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad de Michoacán para poder tener un primer borrador este viernes por la tarde y poderlo presentar a más tardar la próxima semana”, explicó.

El asesinato de Manzo tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan el pasado 1 de noviembre ha generado una fuerte indignación en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Según las autoridades, uno de los presuntos agresores fue abatido tras el ataque y dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen.

La mañana del domingo, el gobierno mexicano aseguró que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de este 2025.

El martes, el gobierno federal anunció el despliegue adicional de fuerzas de seguridad y la creación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que busca fortalecer la seguridad, la justicia y el desarrollo en la región.

Autoridades han identificado que en Uruapan, localidad de más de 300.000 habitantes, operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Apenas el pasado 8 de octubre, Manzo llamó al titular de la SSPC y a Sheinbaum que no retiraran a la Guardia Nacional del municipio, pues los agentes llevaban pocos días en la zona.