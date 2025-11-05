Zelenski informa a la nueva primera ministra de Japón de sus planes para exportar armas

Zelenski también le habló a la primera ministra de “la situación diplomática y de las oportunidades para hacer efectiva la presión sobre Rusia” de forma que el presidente ruso, Vladímir Putin, acepte sentarse a negociar el final de la guerra.

“He informado a la primera ministra sobre nuestras intenciones de desarrollar exportaciones controladas de armas y de construir alianzas fuertes para la producción conjunta de armamento capaz de proteger a nuestros amigos de las amenazas”, escribió Zelenski al informar en sus redes sociales de la conversación.

El presidente ucraniano también informó a Takaichi de las necesidades de su país en materia de defensa aérea, y le agradeció su disposición a seguir ayudando a Ucrania con el envío de equipamiento energético para hacer frente de cara al invierno a las consecuencias de los ataques rusos contra el sistema eléctrico ucraniano.

En un comunicado publicado por la oficina de Takaichi, la primera ministra nipona explicó que se comprometió ante Zelenski a seguir apoyando a Ucrania, como lo había hecho su predecesor en el cargo, y a los esfuerzos de Kiev “para lograr una paz justa y duradera”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambos líderes también acordaron seguir trabajando para expandir las relaciones bilaterales.