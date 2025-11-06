China responsabiliza a Países Bajos de la situación en torno a Nexperia

El portavoz del Ministerio de Comercio He Yadong declaró en rueda de prensa que la "inadecuada injerencia" de Países Bajos en los asuntos internos de Nexperia ha provocado "turbulencias y desorden" en la producción y el suministro mundial de semiconductores.

He afirmó que el Ejecutivo neerlandés "no ha mostrado una actitud constructiva" pese a las "razonables solicitudes" planteadas por China durante las consultas bilaterales y sostuvo que su actuación "ha agravado la crisis de las cadenas globales de suministro".

"Países Bajos debe asumir toda la responsabilidad por las consecuencias de sus acciones", señaló el portavoz, que pidió a La Haya actuar "de forma responsable" y "poner fin a su injerencia" para preservar la estabilidad de la cadena de valor mundial de los chips.

El Ministerio indicó además que las autoridades chinas, "con una actitud responsable hacia la estabilidad y seguridad" del sector, han aprobado licencias de exportación para empresas chinas y concedido exenciones a las que cumplen los requisitos necesarios con el fin de "promover la reanudación de los suministros de Nexperia China".

El Gobierno neerlandés intervino a finales de septiembre en Nexperia, con sede en la ciudad neerlandesa de Nimega y propiedad del conglomerado chino Wingtech, invocando por primera vez una ley de 1952 que le permite actuar en sectores considerados estratégicos para impedir la salida de conocimientos tecnológicos clave.

El Tribunal de Apelación de Ámsterdam destituyó al consejero delegado de Nexperia, Zhang Xuezheng, principal accionista y fundador de Wingtech, y colocó la empresa bajo administración judicial independiente.

Tras la decisión neerlandesa, Pekín impuso una prohibición temporal a las exportaciones desde la planta china de Nexperia y posteriormente anunció la concesión de exenciones parciales a determinadas empresas.

La Casa Blanca indicó este lunes que Pekín permitiría a Nexperia reanudar las exportaciones de chips fabricados en China como parte de los consensos comerciales alcanzados recientemente entre ambos países, lo que podría aliviar parcialmente la escasez de componentes, que ha afectado a sectores como el automotriz en distintos países.