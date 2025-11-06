El estado más pobre de la India vota para poner a prueba la influencia política de Modi

Las elecciones en Bihar tienen lugar en medio de acusaciones de la oposición de que el Gobierno de Modi ha manipulado comicios anteriores en toda la India a favor de su partido, el derechista Bharatiya Janata Party (BJP), que ha gobernado la India durante casi doce años y desde hace casi dos décadas en Bihar.

Según la Comisión Electoral de la India, alrededor de 37,5 millones de votantes están habilitados para participar este jueves en la primera fase de las elecciones regionales, en las que compiten figuras clave de los comicios como el candidato de la oposición a la jefatura del ejecutivo regional Tejashwi Yadav.

La segunda fase se celebrará el 11 de noviembre y el recuento tendrá lugar el día 14.

Modi, de 75 años, y que actualmente cumple su tercer mandato al frente de la India, ha tenido que adoptar en los últimos meses una postura defensiva en medio de las crecientes presiones económicas, principalmente motivadas por el aumento de los aranceles estadounidenses.

Las relaciones de la India y EE.UU. comenzaron a deteriorarse en agosto después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiese gravámene adicionales a Nueva Delhi para castigar su compra de petróleo ruso en el marco de la actual guerra en Ucrania.

Los observadores ven la votación en Bihar como un referéndum sobre la postura de la India en las negociaciones comerciales con Washington.

Bihar, uno de los estados más agrícolas de la India, también ha sido clave en las disputas sobre el aceso al mercado agrícola en las negociaciones comerciales con EE.UU..

Una victoria contundente de la alianza liderada por el BJP demostraría el apoyo popular a la postura firme del oficialismo en sus negociaciones con Washington.

"Se espera que las elecciones estatales de Bihar atraigan una intensa atención nacional, no sólo por lo que podrían significar para la gobernanza y las reformas económicas del estado, sino también como una prueba más amplia del sentimiento público hacia las políticas de Modi", dijo a EFE Sanjay Singh, analista político y profesor universitario.

En el período previo a las elecciones, la Comisión Electoral emprendió una revisión exhaustiva del padrón electoral de Bihar, lo que causó una gran controversia con alegaciones sobre la "inmigración ilegal" a la región procedente de estados vecinos.

Se pidió a los funcionarios regionales que verificasen la ciudadanía de unos 80 millones de votantes en un plazo de un mes, lo que provocó que líderes opositores advirtiesen que la medida podía privar de su derecho al voto a millones de personas pobres que carecen de las identificaciones oficiales.

Cuando se publicó la lista revisada del 30 de septiembre se habían eliminado 6,5 millones de nombres del censo electoral.

Bihar continúa siendo el estado más pobre de la India, según una encuesta gubernamental de 2023, más del 34 % de sus 130 millones de habitantes ganan menos de 6.000 rupias al mes (unos 67 dólares).

Su política sigue además marcada por las profundas divisiones de casta. Casi dos tercios de la población del estado pertenecen a comunidades oficialmente clasificadas como "clases atrasadas" por su marginación histórica.

Los dalits, que ocupan el último lugar en la jerarquía hindú, constituyen el 19 % de la población.

La infraestructura, escuelas y hospitales presentan deficiencias persistentes en Bihar, también enfrentado a un desempleo crónico; lo que ha provocado que cada año cientos de miles de personas migren hacia otras partes de la India.