La OCDE advierte que Latinoamérica ha desacelerado en sus esfuerzos climáticos

El documento de este 2025, que analiza especialmente la situación de América Latina, constata que, globalmente, los esfuerzos para frenar el calentamiento del planeta "son insuficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París" de los que se cumplen una década.

En ese sentido, los desastres relacionados con el cambio climático causaron en 2024 unas 16.000 muertes y pérdidas económicas totales de más de 328.000 millones de dólares -superando la cifra estimada en 2023 de 303.000 millones-.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alerta que el indicador que mide la 'acción climática global' creció solo un 1 % en 2024, "confirmando una desaceleración en el progreso observado desde 2021".

"Esta pérdida de impulso -añaden los autores- ya no puede atribuirse solo a la pandemia (2020-2021) o a shocks económicos, sino a barreras estructurales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El organismo multilateral con sede en París explica además que esa desaceleración sucede en un momento en el que "las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcanzaron un récord de 55 Gt CO2​ en 2023".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Circunscribiéndose en los 38 países de la OCDE y sus socios, la generación de electricidad-calor (33 %) y el transporte (15 %) representan las mayores porciones de las emisiones agregadas, reflejando "una continua dependencia de los combustibles fósiles".

'The Climate Action Monitor 2025' (el título original del informe) advierte, en concreto, al "retraso del sector del transporte, a pesar de los avances en vehículos eléctricos y las prohibiciones de motores de combustión interna". Estas últimas solo entrarán en vigor "a partir de 2035 o después", recuerda el organismo, en alusión a los planes de la Comisión Europea (CE).

Junto a ello, los riesgos climáticos también se han agravado. Según la OCDE, el año 2024 fue "el más cálido registrado y el primero en superar el objetivo de 1,5 centígrados del Acuerdo de París".

"Las proyecciones indican que las temperaturas medias globales aumentarán sustancialmente en todos los escenarios climáticos", refiere el informe, que reivindica utilizar datos armonizados para ayudar a los gobiernos a diseñar estrategias efectivas para cumplir con los Acuerdo de París.

La OCDE aporta ejemplos concretos en Iberoamérica. En Brasil, sede este año de la COP, el estado de Mato Grosso registró, de promedio y entre 2020 y 2024, 33 días adicionales de calor extremo (más de 35 grados centígrados) y noches tropicales (de al menos de 20 grados), comparado con el periodo 1981-2010, cuando se consideraba que había "un clima normal".

Otras zonas latinoamericanas estuvieron afectadas por esas notables subidas: Córdoba (Colombia), Madre de Dios (Perú) y Formosa (Argentina).

En Europa, los autores del informe apuntan a la región española de Castilla La Mancha como en la que las proyecciones son más pesimistas.

Se espera que sufra 10 días adicionales de calor extremo y noches tropicales que el promedio nacional de España, lo que, para la OCDE, merece "medidas de adaptación localizadas".

En América Latina, la OCDE elogia "la creación de estructuras institucionales, leyes marco y el establecimiento de metas de reducción de emisiones", pero advierte de la desaceleración de esos avances a partir de 2021.

Chile, Costa Rica y México son los tres países que "lideran los progresos" en la lucha contra el calentamiento del clima en la región.

'The Climate Action Monitor 2025' constata que uno de los frenos en Latinoamérica es que "recurre poco" a los instrumentos de mercado para disuadir el uso de fuentes contaminantes, como los impuestos al carbono o las subvenciones para los vehículos eléctricos.

Además, la OCDE avisa que América Latina es una de las zonas que "muestran descensos notables en la humedad del suelo, lo que indica un aumento en el riesgo de sequías y sus consecuencias para la agricultura y la disponibilidad de recursos hídricos".