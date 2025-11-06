ONG considera que en Venezuela hay un "deliberado estancamiento" de salarios y pensiones

Caracas, 6 nov (EFE).- La ONG Provea consideró este jueves que en Venezuela hay un "deliberado estancamiento" del salario mínimo y pensiones -ambos actualmente en 130 bolívares, unos 0,57 centavos de dólar al mes según el tipo de cambio oficial de hoy-, un monto que para el caso de los empleados públicos activos se complementa con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares, sin incidencia en beneficios laborales.