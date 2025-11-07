Cuatro detenidos por graves incidentes en un concierto de la Filarmónica israelí en París

Las detenciones fueron confirmadas por el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, quien agradeció la rápida intervención de la Prefectura de Policía para realizar los arrestos y para contener los graves disturbios dentro de la sala y a los manifestantes en el exterior.

"No hay nada que los justifique", recalcó el ministro sobre estos incidentes, en un mensaje publicado este viernes en su cuenta de X.

El recital, que se desarrolló en el auditorio de la Filarmónica de París, había suscitado fuertes protestas desde su anuncio hace un mes, debido a la situación en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el 10 de octubre pasado.

"Gracias a la Filarmónica de París y al Ministerio de Cultura por haber resistido las presiones que pedían la cancelación", señaló en su cuenta de X el presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF), Yonathan Arfi, quien asistió al espectáculo en la capital francesa.

Arfi, que pidió "sanciones ejemplares" para los responsables de los incidentes, aseguró también que estas "perturbaciones inaceptables" e intentos de "boicot" nunca impedirán que los artistas que son víctimas del odio "reciban la ovación del público".