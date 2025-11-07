La gobernadora de Nueva York ordena la financiación de un programa de cupones de alimentos

La iniciativa surge después de que la Administración del presidente Donald Trump apelara una orden de un tribunal federal que la obligaba a restablecer la financiación del programa de alimentos, del que dependen 42 millones de personas.

"Prevemos que los primeros neoyorquinos comenzarán a tener acceso a sus beneficios a partir del domingo", señaló Hochul.

El Gobierno alega que las prestaciones se encuentran paralizadas por el cierre del Gobierno federal y que no hay forma de que el Departamento encuentre el dinero que falta.

Sin embargo, en la tarde de este viernes, el Departamento de Agricultura, responsable del programa conocido como "cupones de alimentos", indicó que está trabajando para otorgar los subsidios de manera completa.

La decisión que había mantenido el Gobierno de no financiar el programa durante el cierre del Gobierno ha causado ansiedad y temor entre los beneficiarios. En respuesta, la icónica catedral neoyorquina John the Divine ha estado repartiendo comida y donado tarjetas de 100 dólares para ayudar a los neoyorquinos, con largas colas todo el día frente a su banco de comida.