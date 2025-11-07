Las reservas chinas de divisas extranjeras aumentaron un 0,14 % intermensual en octubre

El incremento con respecto a la cifra final de septiembre fue de unos 4.700 millones de dólares, indicó en su página web la institución, que lo atribuyó al aumento del índice dólar y de los precios de los activos financieros globales, impulsados por las expectativas sobre política económica y datos macroeconómicos.

La cifra marca de nuevo un récord para este indicador en 2025 después de que, al cierre del primer semestre, alcanzase su cota más alta desde diciembre de 2015.

"La economía china tiene cimientos estables, numerosas ventajas, fuerte resistencia y gran potencial. Las condiciones subyacentes y las tendencias generales para sus perspectivas positivas a largo plazo no han cambiado, lo que contribuye a mantener la estabilidad de las reservas de divisas", apunta el comunicado.