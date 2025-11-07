Listado de nominaciones en las principales categorías de los Grammy 2026

Este es el listado de nominaciones en las principales de las 95 categorías que se premian en los Grammy:

- 'Manchild' – Sabrina Carpenter.

- 'Wildflower' – Billie Eilish.

- 'Luther' – Kendrick Lamar con SZA.

- 'The Subway' – Chappell Roan.

- 'APT.' – Rosé, Bruno Mars.

- 'Abracadabra' – compositores Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt (Lady Gaga).

- 'Anxiety' – compositores Jaylah Hickmon (Doechii).

- 'APT.' – compositores Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter (Rosé, Bruno Mars).

- 'DtMF' – compositores Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres (Bad Bunny).

- 'Golden (De'KPop Demon Hunters')' – compositores EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami).

- 'Luther' – compositores Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington (Kendrick Lamar con SZA).

- 'Manchild' – compositores Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter).

- 'Wildflower' – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).

- 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' – Bad Bunny

- 'Man’s Best Friend' – Sabrina Carpenter.

- 'Let God Sort Em Out' – Clipse, Pusha T & Malice.

- 'Chromakopia' – Tyler, the Creator.

- 'Man’s Best Friend' – Sabrina Carpenter.

- 'Something Beautiful' – Miley Cyrus.

- 'I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)' – Teddy Swims.

- 'Daisies' — Justin Bieber.

- 'Manchild' — Sabrina Carpenter.

- 'The Subway' — Chappell Roan.

- 'Defying Gravity' – Cynthia Erivo & Ariana Grande.

- 'Golden' (De 'KPop Demon Hunters') – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami.

- 'Gabriela' – Katseye 'APT.' – Rosé, Bruno Mars.

- '30 for 30' – SZA With Kendrick Lamar.

- 'FERXXO VOL X: Sagrado' — Feid.

- 'SINFÓNICO (En Vivo)' — Yandel.

- 'Bluest Flame' – Selena Gomez & Benny Blanco.

- 'Abracadabra' — Lady Gaga.

- 'Midnight Sun' – Zara Larsson.

- 'Just Keep Watching' (De 'F1 The Movie').

- 'Illegal' – PinkPantheress.

- 'Wintersongs' — Laila Biali.

- 'The Gift of Love' — Jennifer Hudson.

- 'Who Believes in Angels?' — Elton John & Brandi Carlile.

- 'A Matter of Time' — Laufey.

- 'The Secret Of Life: Partners, Volume 2' — Barbra Streisand.

- 'Cosa Nuestra' – Rauw Alejandro.

- 'Bogotá (Deluxe)' – Andrés Cepeda.

- 'Cancionera' – Natalia Lafourcade.

- '¿Y ahora qué?' – Alejandro Sanz.

- 'Private Music' — Deftones.

- 'From Zero' — Linkin Park.

- 'Never Enough' — Turnstile.

- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

- 'MALA MÍA' — Fuerza Regida, Grupo Frontera.

- 'Y Lo Que Viene' — Grupo Frontera.

- 'Sin Rodeos' — Paola Jara.

- 'Palabra De To’s (Seca)' — Carín León.

- 'Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)' — Bobby Pulido.

- 'La Fleur de Cayenne' — Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band.

- 'The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico' — Arturo O’Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa.

- 'Mundoagua' – Celebrating Carla Bley — Arturo O’Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra.

- 'A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole' — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

- 'Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard' — Miguel Zenón Quartet.

- 'Genes Rebeldes' — Aterciopelados.

- 'ASTROPICAL' — Bomba Estéreo, Rawayana.

- 'PAPOTA' — CA7RIEL & Paco Amoroso.

- 'ALGORHYTHM' — Los Wizzards.

- 'Fotografías' — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta .

- 'Raíces' — Gloria Estefan.

- 'Clásicos 1.0' — Grupo Niche.

- 'Bingo' — Alain Pérez.

- 'Debut y Segunda Tanda, Vol. 2' — Gilberto Santa Rosa.

- 'Cantando en el Camino' — Ciro Hurtado.

- 'JERUSALEMA' — Angélique Kidjo.

- 'Inmigrante Y Que?' — Yeisy Rojas.

- 'Shrini’s Dream (Live)' — Shakti.

- 'Daybreak' — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar.

- 'Manchild' — Sabrina Carpenter.

- 'Chromakopia' — Shaun Llewellyn & Luis 'Panch' Perez, art directors (Tyler, the Creator).

- 'The Crux' — William Wesley II, art director (Djo).

- 'Debí Tirar Más Fotos' — Benito Antonio Martinez Ocasio, art director (Bad Bunny).

- 'Glory' — Cody Critcheloe & Andrew J.S., art directors (Perfume Genius).

- 'Moisturizer' — Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale, art directors (Wet Leg).