Asunciónico 2026: Sabrina Carpenter, Deftones y The Killers encabezarán el festival

En el marco de una conferencia de prensa/concierto, la agrupación paraguaya Square Pants fue ayer la encargada de revelar la lista de artistas que serán parte de Asunciónico 2026.

La banda californiana de metal alternativo Deftones será la encargada de encabezar la primera jornada del festival, el martes 17 de marzo.

En el segundo día, el miércoles 18 de marzo, estará la cantante pop Sabrina Carpenter, mientras que en la última jornada, el jueves 19, se dará el reencuentro de la banda de rock The Killers con el público paraguayo.

Otro que retornará a nuestro país para el festival será el DJ y productor Skrillex, mientras que la cantante y compositora neozelandesa Lorde, la rapera estadounidense Doechii, la banda de hardcore punk Turnstile y la DJ surcoreana Peggy Gou llegarán por primera vez a nuestro país.

La banda uruguaya No Te Va Gustar también será parte del festival, así como la agrupación argentina El Mató a un Policía Motorizado y el grupo estadounidense Interpol.

Otras figuras internacionales que serán parte de esta edición del festival son: YSY A, Addison Rae, Aitana, Viagra Boys, The Warning, Six Sex y Yami Safdie.

En cuanto a artistas nacionales, la cartelera del festival presentará a Villagrán, Kuazar, Steinkrug, Los Ollies, Aleshit, Supernova, NOD, 411y, A días de Júpiter y Nott Demian.

Esta será la sexta edición del festival y marcará su retorno al Jockey Club Paraguayo, donde se celebró la primera edición.

Guada Báez, de la productora G5Pro, señaló que aún están ajustando detalles pero en principio el festival tendrá dos escenarios y ya no se sumarán otros artistas a la cartelera.

En cuanto a los sideshows, afirmó que en caso de que haya alguno estarán revelando los datos más adelante.

¿Dónde se consiguen y cuánto cuestan las entradas?

Las entradas para el festival siguen a la venta a través de www.allaccess.com.py y ya se agotó el cupo de los Early Birds.

Actualmente están con precios de Preventa 1 que son los siguientes: Generales (G. 720.000), Campo VIP (G. 1.150.000) y Lounge (G. 2.000.000).

Una vez agotado el cupo se pasará a la fase de Preventa 2 y así sucesivamente. Se pueden adquirir hasta 4 entradas por persona y los menores de 10 años no abonan entrada, acompañados por su adulto responsable con entrada.