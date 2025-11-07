Visita de Estado del presidente alemán a España del 26 al 28 de noviembre

También viajará a Guernica, ciudad del norte devastada de manera indiscriminada por aviones de la Alemania nazi y la Italia fascista que combatían durante la Guerra Civil española (1936-1939) a favor del general Francisco Franco, sublevado con otros militares contra el Gobierno de la II República Española.

Según informó el Ejecutivo español en un comunicado, esta visita "es el reflejo del excelente nivel" de las relaciones entre los dos países, socios de la Unión Europea y aliados de la OTAN. Será apenas dos meses después de la del canciller federal, Friedrich Merz.

El Gobierno alemán, también en un comunicado, dice que con este viaje se desea "reconocer y fortalecer las estrechas relaciones bilaterales", así como la cooperación de confianza dentro de la UE.

La agenda de Steinmeier en España prevé que participe en el XI Foro económico hispanoalemán y se reúna con las autoridades de la región del País Vasco, donde se localiza Guernica, además de actividades culturales, deportivas y de la sociedad civil.

