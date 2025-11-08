El recorte de la capacidad en aeropuertos de EE.UU. deja más de 1.700 vuelos cancelados

De acuerdo a la central de datos de aviación Cirium, este viernes se cancelaron 1.723 vuelos a nivel nacional, es decir el 2,1 % de los 57.672 programados en 40 aeropuertos del país.

Las aerolíneas United con 549 vuelos, Delta con unos 513 y American con 429, fueron las que más cancelaciones reportaron durante la jornada, de acuerdo con el portal, siendo la mayoría vuelos nacionales.

Otras ocho aerolíneas también registraron cancelaciones y las autoridades de aviación reportaron atrasos de cuatro hasta cinco horas en promedio durante la noche a nivel nacional.

Los aeropuertos de Phoenix, Atlanta, Chicago, Nueva York, San Francisco y Washington, fueron los principales afectados en cuanto a cancelaciones según reportes del radar FlightAware.

Además, el Departamento de Transporte alertó que 32 torres de control en más de 10 ciudades principales de todo el país reportaron una significativa falta de personal y en ocho de ellas el personal ha tenido que gestionar vuelos con sobrecarga y pidiendo paradas a tierra de salidas para cubrir la demanda de aterrizajes.

La problemática aérea comenzó a agudizarse este viernes, durante el día 37 del cierre de Gobierno más largo de la historia estadounidense y podría complicarse el fin de semana, cuando unos 800 vuelos han sido cancelados y posiblemente otros 1.000 sean postergados durante la jornada.

El Senado está convocado a sesionar el sábado. Sin embargo, los republicanos han adelantado que no apoyan las alternativas planteadas por los demócratas para reabrir la Administración y a falta de consensos una posible votación podría fracasar.