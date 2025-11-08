El regional mexicano de Edén Muñoz retumba con fuerza en el Auditorio Nacional

Acompañado de acordeones, bajos, guitarras y trompetas, Muñoz, flanqueado por más de 20 músicos, ofreció desde las 20:45 hora local (02:45 GMT del sábado) más de dos horas de concierto durante las que arrancó vítores, aplausos y ovaciones de los espectadores que asistieron al emblemático lugar.

“Diviértanse, sean felices, sean niños otra vez, enamórense, hagan lo que tengan que hacer, pero hoy van a llevarse el mejor show de sus vidas, cabrones”, dijo con una copa en mano y su sombrero tras la primera canción.

Muñoz, con casi 15 millones de oyentes en Spotify, recorrió su trayectoria musical desde sus éxitos con Calibre 50, donde estuvo desde 2010 hasta 2022, hasta su más reciente álbum ‘Piedras a la Luna’ (2025).

Los 10.000 asistentes que llenaron el 'Coloso de Reforma' disfrutaron en directo de canciones como ‘La nena’, ‘Como en los viejos tiempos’ o ‘Abcdario’, que lanzó en 2023 junto a Junior H, una de las nuevas voces de la escena musical mexicana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los asistentes se encontraba Saúl Quirós, quien afirmó a EFE que desde que era niño lo escuchaba y que le hubiera gustado escuchar algún corrido “antes que se prohibieran”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La música no afecta en nada y no por escuchar corridos te conviertes en una mala persona. Se deberían de revisar esa ley anticorridos y dejar a la gente disfrutar de lo que le gusta”, explicó.

El cantautor fue sancionado por el gobierno municipal de Querétaro esta semana por cantar la canción ‘Javier el de los Llanos’ en su concierto del 25 de octubre, la cual narra la historia de Javier Torres Félix, una de las figuras más importantes y reconocidos del Cartel de Sinaloa.

Pero si una canción resonó en el lugar, esa fue ‘¡Chale!’, su primer sencillo en solitario que estuvo durante nueve semanas en la lista Billboard Global 200, y con la que el público dejó su voz para acompañar la del cantante.

Entre las más de 50 canciones, varias de ellas rindieron homenaje a artistas como Yuridia, Joan Sebastian o Marco Antonio Solís.

El mexicano volverá a actuar este sábado en el Auditorio Nacional para continuar con su gira ‘Como en los viejos tiempos Tour 2025’, con la que durante casi un año recorrerá 13 ciudades de Estados Unidos, como San Antonio (Texas), Santa Bárbara (California), Albuquerque (Nuevo México) o Las Vegas (Nevada).

En México actuará del 27 de noviembre al 29 en la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, siendo estos tres eventos los únicos que realizará en el país.

Edén Muñoz es ganador de un Grammy Latino a 'Mejor Álbum de Música Norteña' por ‘Guerra De Poder’, cuando formaba parte de Calibre 50, y ha estado nominado seis veces al galardón.