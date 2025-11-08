Rodrigo Paz cuestiona "¿dónde está el litio y el gas?" y acusa a Evo Morales y Luis Arce

"Yo quiero preguntales, con testigos internacionales, con las Fuerzas Armadas y la Policía, ¿Dónde está el gas? ¿Dónde está el bendito mar de gas que nos prometieron?, nos dijeron que Bolivia iba a tener un mar de gas. Evo, ¿Dónde está el litio?, Arce, ¿Dónde está el litio, el gas", preguntó Paz durante su primer discurso como mandatario.

El presidente hizo referencia al anuncio de Luis Alberto Sánchez, entonces ministro de Hidrocarburos del Gobierno de Morales, que dijo en 2019 haber encontrado "un mar de gas" tras la perforación del pozo Boyuy X-2, sin embargo este pozo posteriormente se declaró "no comercial" lo que dejó duras críticas al Ejecutivo.

Sobre el litio, Paz recordó la promesa incumplida de Arce beneficiar al país con la explotación de litio, tras polémicos contratos con empresas de China y Rusia por 2.000 millones de dólares que no llegaron a ejecutarse, y ante una planta industrial que arrancó en 2023 pero que atraviesa por varias dificultades para su operación al 100 %.

"Basta de ideologías que no te dan de comer, la ideología no te da de comer, lo que te da de comer es el empleo, la producción, el crecimiento, el respeto a la propiedad privada, la seguridad ciudadana y jurídica", precisó Paz en su discurso.

El presidente también dijo que Bolivia sufre una "escasez energética que afecta a cada familia" por la falta de diésel y combustible.

"Sin embargo, antes de asumir comenzamos a trabajar para atender la urgencia. Mientras estamos hablando hoy, me comprometí con Edmand (Lara) que llegaría las cisternas de diésel y gasolina. Desde anoche están entrando a nuestras fronteras para terminar son esas malditas filas", anunció.

En la transmisión televisiva, se dividió la pantalla para mostrar al lado izquierdo a Paz y al lado derecho el ingreso al país de los carros cisterna con combustible.

Paz Pereira, nacido en Santiago de Compostela en 1967 por el exilio de sus padres, juró el cargo ante su vicepresidente, el expolicía Edmand Lara, y ante los diputados y senadores electos en los recientes comicios generales que también inician este sábado una nueva legislatura.

El político fue elegido presidente en la inédita segunda vuelta realizada el pasado 19 de octubre, con un 54,96 % de los votos, frente a un 45,04 % logrado por su rival, el exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

A la investidura de Paz asisten los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Además, participan la presidenta de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, y la también española Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea y representante de la Unión Europea (UE) en el acto.