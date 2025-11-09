León XIV insta al cese al fuego en guerras y a comprometerse con las negociaciones de paz

"En los últimos días, hemos rezado por los difuntos y entre ellos, lamentablemente, hay muchos que fueron asesinados en los combates y bombardeos, aunque eran civiles, niños, ancianos, enfermos", dijo el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Vaticano.

En este sentido, el papa destacó que "si realmente se quiere honrar su memoria, se debe cesar el fuego y comprometerse en las negociaciones".

León XIV también expresó su "sincero aprecio" por aquellos que, "a todos los niveles, se están comprometiendo a construir la paz en las diferentes regiones marcadas por la guerra", en un llamado a la unidad y el esfuerzo compartido por la paz.