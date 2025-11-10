Bangladés arresta a un sospechoso por explosiones en iglesias y escuelas católicas de Daca

El sospechoso, de 28 años, fue identificado por las autoridades como presunto miembro del ala juvenil del Awami League, el partido de la ex primera ministra Sheikh Hasina, que fue prohibido tras las protestas masivas de julio, en las que, según la ONU, murieron más de 1.400 personas.

Tras la caída de Hasina y su salida del país, el economista y premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus asumió la jefatura de un Gobierno interino, con el compromiso de restaurar la estabilidad y organizar elecciones a comienzos de 2026.

Según un comunicado del Ejecutivo interino, el detenido está siendo interrogado por su presunta implicación en varios incidentes recientes, incluidos los ataques con cócteles molotov ocurridos el 7 de noviembre en el recinto de la catedral de Santa María y del colegio San José, ambos gestionados por la Iglesia católica en el barrio de Kakrail.

Ningún grupo ha reivindicado los ataques, que no causaron víctimas pero sí daños materiales menores. La policía y el Batallón de Acción Rápida (RAB) reforzaron la seguridad en templos y escuelas religiosas de todas las confesiones.

Los hechos se suman a otro ataque ocurrido el 8 de octubre contra la iglesia del Santo Rosario, el templo católico más antiguo de la capital, donde también fue arrojada una bomba casera. Las autoridades han señalado que los tres incidentes parecen coordinados y buscan "sembrar el miedo" entre las comunidades minoritarias.

Bangladés es un país de mayoría musulmana (91 %), donde los cristianos representan en torno al 0,3 % de la población y los católicos un 0,4 %, según estimaciones del portal demográfico World Population Review.

La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) advirtió en su informe de 2025 que la situación de las minorías religiosas "se ha deteriorado" en Bangladés, con un aumento de los ataques y la presión social contra comunidades hindúes, cristianas y ahmadíes.