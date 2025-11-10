Conferencia Episcopal española confía en justicia en caso de obispo acusado de pederastia

Fuentes de la CEE expresaron en declaraciones a EFE su "respeto" al trabajo del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, que lleva a cabo la investigación, según una información adelantada este lunes por el diario El País.

Según esa información, el Vaticano ha abierto una investigación a Zornoza por presuntos abusos sexuales continuados cometidos contra un menor en 1994, cuando tenía 14 años, y que se prolongaron hasta que cumplió los 21.

Los abusos ocurrieron, según la denuncia, cuando Zornoza, de 76 años, era sacerdote en la diócesis de Getafe (Madrid) y dirigía el seminario.

El diario detalla que la denuncia fue remitida este verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ha admitido a trámite la investigación canónica.

Esto convierte al obispo de Cádiz y Ceuta en el primer prelado en España conocido públicamente bajo investigación del Vaticano por acusaciones de pederastia.

Por su parte, la diócesis de Cádiz y Ceuta emitió este lunes un comunicado para informar de que Zornoza ha suspendido “temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo”.

La nota afirma también que las acusaciones que publica El País, "referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas".