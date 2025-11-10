COPA-Cogeca dice que los cambios de Von der Leyen al presupuesto son una "cortina de humo"

"A nuestro modo de ver, "los nuevos conceptos presentados por la Comisión Europea durante el fin de semana son pura una pura cortina de humo", dijo la organización en una carta que envió hoy a los eurodiputados del Parlamento Europeo.

COPA-Cogeca reaccionó a la carta que este domingo envió Von der Leyen a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola y a la primera ministra de Dinamarca Mette Frederiksen -cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea- para tratar de sortear el veto del Parlamento Europeo al presupuesto plurianual 2028-2034 que se está negociando en Bruselas.

En concreto, Von der Leyen propone que los países de la UE destinen en el sector agrícola "al menos un 10 %" de los planes nacionales que deberán presentar a Bruselas para recibir fondos europeos, una cantidad que se añadiría al monto que ya está previsto para la Política Agraria Común y la Política Pesquera Común.

Los agricultores consideran que estos cambios son "un reconocimiento por parte de la Comisión" de que la propuesta inicial de presupuesto plurianual que presento el pasado mes de julio es "inaceptable", aunque creen que los ajustes son "cambios cosméticos que ignoran las necesidades" del sector.

En primer lugar, porque la PAC "se mantiene en menos del 15 % del gasto total de la UE, con un presupuesto aún un 20 % inferior al actual".

En segundo lugar, señalan que la Comisión sigue integrando a la PAC en un gran fondo que se llevaría casi un tercio de los dos billones del presupuesto- las ayudas regionales y agrícolas, además de las de pesca y las destinadas a migración y gestión de fronteras, por lo que Bruselas "no ofrece una respuesta genuina" a las demandas del sector.

Y añaden que el objetivo del 10 % que propone la Comisión "no proporcionará recursos adicionales para cubrir mejor todos los objetivos e intervenciones de la PAC".

"Las organizaciones agrícolas no comprenden cómo ningún eurodiputado podría estar satisfecho con la carta que ha enviado la presidenta de la Comisión Europea", dijo COPA-Cogeca.