La Fiscalía israelí presenta una solicitud para confiscar 50 buques de la flotilla Sumud

"La solicitud indica que una parte importante de los buques pertenecían a la organización Hamás", reza el comunicado.

Según el mismo mensaje, la petición se fundamenta "en el derecho internacional, que otorga a los Estados el derecho a incautar buques que intenten violar un bloqueo marítimo, y al tribunal la facultad de ordenar su confiscación".

La Flotilla Global Sumud, inició su travesía con 20 embarcaciones desde Barcelona el pasado 1 de septiembre a Gaza para transportar ayuda humanitaria y desafiar el bloqueo israelí en el enclave palestino.

El Ministerio de Exteriores israelí afirmó el 22 de septiembre que la flotilla estaba "abiertamente apoyada por la organización islamista Hamás y la denominó como una "misión yihadista". La afirmación fue desmentida y rechazada por los activistas, que la calificaron como una "estrategia" de Israel para justificar "nuevos ataques" a la flotilla e impedir su llegada a Gaza.

Israel interceptó, entre el 2 y el 3 de este octubre, más de cuarenta barcos y detuvo a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel. Algo que los activistas denunciaron como una "detención ilegal".

Una semana más tarde, Israel interceptó los nueve barcos -un buque y ocho veleros- que conformaban una segunda flotilla, la conocida como Libertad-Thousand Madleens, y arrestó a alrededor de 145 activistas que se encontraban a bordo.

Los activistas detenidos fueron deportados a sus países de origen a lo largo de las semanas que siguieron a su arresto por parte de la Marina israelí.

Según el comunicado de la Fiscalía israelí de este lunes, además de la supuesta participación de Hamás en la financiación y compra de los buques, la confiscación de los mismos sería necesaria también "para enviar un mensaje disuasorio contundente a quienes intenten actuar contra el Estado de Israel violando la ley".