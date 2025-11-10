Relatora de la ONU viaja a Cuba para analizar los efectos del embargo en la isla

Douhan se reunirá con funcionarios del Gobierno, representantes de organizaciones internacionales, miembros de la comunidad diplomática, así como con asociaciones, instituciones financieras, el sector empresarial, el ámbito académico y otros actores no gubernamentales, indicó un comunicado de Naciones Unidas.

La jurista bielorrusa "evaluará diversos sectores afectados por sanciones unilaterales" y "analizará buenas prácticas, así como iniciativas y políticas de mitigación y adaptación", destacó la nota oficial.

Douhan ofrecerá una conferencia de prensa en el último día de su visita para compartir sus observaciones preliminares, aunque presentará su informe final en septiembre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La relatora de Naciones Unidas ya ha criticado con anterioridad y ante ese mismo Consejo las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos a países como Cuba, Venezuela o Irán.

