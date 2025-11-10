Rusia volvió a atacar anoche Ucrania con dos misiles hipersónicos Kinzhal

El parte no informa de la interceptación de ninguno de los misiles y añade que se está aclarando qué ocurrió con los misiles. “No hemos recibido información sobre la caída o el impacto de los misiles”, añade la nota castrense, que suele informar del número interceptaciones y del número de impactos de misiles y de drones.

Del total de drones lanzados por Rusia, cerca de 40 eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed; 52 de los drones fueron interceptados y 15 impactaron en nueve localizaciones distintas como de costumbre no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques con drones de larga distancia y en ocasiones misiles. Los últimos ataques han revelado la extrema vulnerabilidad de Ucrania a los misiles hipersónicos y balísticos rusos, que este fin de semana volvieron a causar estragos en el sistema eléctrico ucraniano.